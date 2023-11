Prozess um vierfachen versuchten Mord

Hohe Strafe für versuchten Femizid gefordert

Ein Deutscher steht vor dem Ulmer Landgericht, weil er seine Ex-Frau mit Benzin übergießen und anzünden wollte. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild )

Ein verlassener Mann versuchte zweimal seine Ex mit Benzin zu übergießen und anzuzünden - unter anderem in der Wohnung, in der auch der gemeinsame Sohn lebt.

