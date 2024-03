Prozess um Geiselnahme: Urteil gegen 21-Jährigen erwartet

Im Prozess um die Geiselnahme in einer Karlsruher Apotheke werden am Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Karlsruhe die Plädoyers und das Urteil gegen einen 21 Jahre alten Mann erwartet. Ihm wird vorgeworfen, im März vergangenen Jahres mit vorgehaltener Schreckschusswaffe zwei Kundinnen und eine Mitarbeiterin in seine Gewalt gebracht zu haben. Weitere acht Menschen versteckten sich unentdeckt in anderen Räumen der Apotheke. Die Polizei stürmte das Gebäude später und nahm den Mann fest, verletzt wurde niemand.

Der 21-Jährige hatte die Tat gestanden. Seinen Angaben zufolge ging es ihm nicht um die geforderten sieben Millionen Euro Lösegeld, sondern um einen Kontakt zu seiner Ex-Freundin. Er hatte ausführlich ausgesagt und geltend gemacht, er sei betrunken und bekifft gewesen. Angeklagt ist er wegen erpresserischen Menschenraubs mit Geiselnahme und Freiheitsberaubung sowie versuchter, besonders schwerer räuberischer Erpressung. (Az.: 7 KLs 331 Js 11431/23)