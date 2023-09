Prozess nach Pflegeheim-Brand in Reutlingen beginnt

Mehr als acht Monate nach dem Brand in einem Pflegeheim in Reutlingen mit drei Toten beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) der Prozess gegen die mutmaßliche Brandstifterin. Der 58-Jährigen werden vor dem Landgericht Tübingen Mord, Brandstiftung und versuchter Mord vorgeworfen.

Die Deutsche soll am Abend des 17. Januars ihr Bett in dem sozialpsychiatrischen Pflegeheim angezündet haben. Mit dem Feuer soll sie versucht haben, sich das Leben zu nehmen.

Die Staatsanwaltschaft geht wegen einer psychischen Erkrankung der Frau von einer Schuldunfähigkeit aus. Die Anklagebehörde stellte beim Landgericht Tübingen einen Antrag auf ein Sicherungsverfahren. Ziel ist, dass die 58-Jährige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Bis Mitte Oktober sind vier Verhandlungstage angesetzt.

Bei dem Brand in dem Fachpflegeheim waren eine 53 Jahre alte Mitbewohnerin und zwei Mitbewohner im Alter von 73 und 88 Jahren getötet worden. Die Beschuldigte war schwer verletzt worden.