Das Kommando Spezialkräfte (KSK) mit Sitz in Calw war in den vergangenen Jahren in eine ganze Reihe von Skandalen verstrickt. Einen davon arbeitet nun das Landgericht Tübingen auf.

Dort muss sich der ehemalige Kommandeur der Sondereinheit Markus Kreitmayr wegen unterlassener Mitwirkung bei Strafverfahren verantworten.

Hintergrund ist ein Vorgang aus dem Frühjahr 2020. Damals ließ Kreitmayr Waffen und Munition, die aus Bundeswehrbeständen verschwunden waren, anonym einsammeln.

Nun müssen die Richter bewerten, ob der Brigadegeneral damit gegen das Wehrstrafgesetz verstoßen hat.

Der Prozess berührt auch die Frage, ob die Munition lediglich aus Nachlässigkeit verloren ging oder ob sie bewusst entwendet wurde, möglicherweise von Soldaten mit Bezug zu rechtsextremen Netzwerken.

Angeklagter argumentiert mit Gefahrenabwehr

Zum Auftakt des Prozesses am Freitag verlas Kreitmayr eine Erklärung, in der er Verantwortung für seine Entscheidung übernahm, den betroffenen Soldaten Anonymität zuzusichern. Der Staatsanwalt wirft ihm vor, dass er sie so unrechtmäßig vor möglicher Strafverfolgung zu schützte.

Kreitmayr erläuterte vor Gericht, für ihn habe die Abwehr möglicher Gefahren schwerer gewogen als die Notwendigkeit disziplinarischer Maßnahmen gegen die beteiligten Soldaten.

„Meine größte Sorge war, dass Einzelne auf dumme Gedanken kommen und zuvor fehlgelagerte Munition endgültig verschwinden lassen könnten“, sagte der Offizier. „Dann wäre von der Munition eine potenzielle Gefahr für Dritte ausgegangen, was es auf jeden Fall zu vermeiden galt.“

Er betonte, dass es zum Zeitpunkt der Sammelaktion keine Anhaltspunkte für Straftaten gegeben habe. Deswegen habe er keinen Grund gesehen, die Staatsanwaltschaft einzuschalten.

Tausende Schuss Munition fehlten

Ende 2019 hatte eine Inventur beim KSK in der Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw ergeben, dass Tausende Schuss Munition aus den Beständen der Spezialeinheit verschwunden waren. Die von Kreitmayr angeordnete Einsammelaktion förderte dann noch mehr Munition zutage, als vermisst worden war.

Abgegeben wurden auch zwei scharfe Handgranaten. „Das war dann schon ein Schock“, so Kreitmayr vor Gericht. Wegen der Granaten seien Ermittlungen eingeleitet worden.

Der Tatbestand der unterlassenen Mitwirkung bei Strafverfahren im Wehrstrafgesetz geht noch über jenen der Strafvereitelung hinaus. Während letzterer erst greift, wenn eine Straftat vorliegt, müssen Soldaten schon dann aktiv werden, wenn nur ein Verdacht vorliegt.

Bei einem Schuldspruch drohen bis zu drei Jahre Haft. Kreitmayr, der vor Gericht in Uniform auftrat, ist inzwischen Abteilungsleiter im Streitkräfteamt in Bonn.

Sprengstoff in Garten vergraben

Kurz nach der anonymen Waffenabgabe durchsuchte das Landeskriminalamt Sachsen am 13. Mai 2020 das Privathaus eines KSK-Oberfeldwebels in der Nähe von Leipzig.

Die Beamten fanden 2800 Schuss Munition und größere Mengen Sprengstoff, die im Garten vergraben waren, außerdem ein Buch mit NS-Liedern, einschlägige Zeitschriften und Kleidung, die in der rechtsradikalen Szene beliebt ist.

Der Oberfeldwebel wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Er arbeitet jetzt im privaten Sicherheitsbereich und hat ein Buch mit dem Titel „Inside KSK“ geschrieben. Darin schildert er auch die Waffeneinsammelaktion.

Dass er sich selbst nicht daran beteiligte, begründet er unter anderem mit Zweifeln daran, dass Kreitmayr die zugesagte Anonymität wirklich einhalten würde.

Schlimmeres verhindert?

Kreitmayr seinerseits sagte vor Gericht, dass mit dem Entfernen der Munition aus der Kaserne seiner Einschätzung nach die Schwelle der Strafbarkeit überschritten sei, vorher aber nicht. Durch den Fund der Polizei in Sachsen habe er sich in seinem Handeln bestätigt gefühlt. Für die wieder abgegebenen Patronen habe er schließlich verhindert, „dass die fehlgelagerte Munition die Kaserne verlässt.“

Bis Ende Februar sind bislang drei weitere Prozesstage angesetzt.