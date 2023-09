Notfälle

Projektile schlagen in Wohnung in Bad Saulgau ein

Bad Saulgau / Lesedauer: 1 min

Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. (Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild )

Mehrere Kugeln einer Schusswaffe sind in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) in die Fassade eines Wohnhauses sowie einzelne Räume einer Wohnung eingeschlagen. Welche Waffe dabei in der Nacht zum Sonntag verwendet wurde, war zunächst unklar, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Veröffentlicht: 11.09.2023, 14:54 Von: Deutsche Presse-Agentur