Professionelles Vorgehen beim Diebstahl von Sportwagen

Die Polizei geht nach dem Diebstahl eines giftgrünen Sportwagens in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) von einer professionell und überregional agierenden Bande aus. Der Einbruch in dem Einfamilienhaus, bei dem der Zündschlüssel des Autos gestohlen wurde, habe vorranging dem teuren Auto gegolten, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.