Blutrünstiger Beutegreifer oder Bote der heilen Natur? Zwischen diesen Extremen schwankt der Blick auf den Wolf. Beide Bilder sind irreführend. Intakte Ökosysteme bieten nach allem, was Forscher bislang wissen, Schutz für unsere natürlichen Lebensgrundlagen. In solche Ökosysteme gehören Raubtiere. Aber wo Menschen leben, benötigen sie neben intakten Ökosystemen Sicherheit zum Wirtschaften. Eine verantwortlich betriebene Landwirtschaft trägt zur Ökodiversität bei: Die Weidelandschaften im Schwarzwald bieten Insekten und Pflanzen Lebensraum. Der geht verloren, wenn die Wiesen nicht mehr beweidet werden, weil Landwirte aufgeben.

Die meisten Bürger wollen zurecht keine Agrarprodukte, für die Tiere leiden oder die Umwelt ausgebeutet wird. Aber der Weg dorthin führt über Kompromisse statt Maximalforderungen. Beim Thema Wolf heißt das: Ein Tier, das offenkundig mehrfach Herden attackiert hat, muss erlegt werden. Das steht in Baden-Württemberg erstmals kurz bevor. Ja, die Grünen haben sich lange, interne Debatten geleistet. Aber sie sind, auch getrieben von der CDU, rechtzeitig zu einer tragbaren Lösung gekommen. Die Proteste der hiesigen Grünen-Abgeordneten gegen die Agrardiesel-Pläne zeigen, warum: Viele leben hier näher an der Realität der Bauern als Parteifreunde in Berlin.

Baden-Württembergs Umweltministerin muss die geltenden Regeln aber pragmatisch anwenden. Ein Beispiel: Bislang darf ein Wolf nur erlegt werden, wenn er geschützte Herden zweimal attackiert. Wo Viehzüchter alles tun, um Tiere zu schützen, muss das genügen - selbst wenn der Wolf eine Lücke findet. Oft zahlt das Land zwar die Schäden, zählt den Angriff aber nicht als Tat eines zu erlegenden Problemwolfs.

Der Räuber im Nordschwarzwald muss nach der nächsten Attacke sterben. Andere ebenso, wenn sie geschützte Tiere reißen. Das ist für die Viehhalter weiter eine immense Belastung, eine Ausrottung des Wolfs aber schon rechtlich nicht möglich. Es nutzt nichts, wenn Gerichte Abschussgenehmigungen kassieren. Was solche Politik bringt, zeigt die Ampel-Koalition am Beispiel des Haushalts: Verdruss statt sinnvoller Lösungen.