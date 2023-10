Pro-palästinensische Demo in Karlsruhe beendet

In Karlsruhe haben sich am Dienstagabend bis zu 150 Menschen zu einer pro-palästinensischen Kundgebung versammelt. Die Veranstaltung mit Redebeiträgen habe etwa eine Stunde gedauert, teilte die Polizei Karlsruhe auf Nachfrage mit. Zwischenfälle habe es bei der Kundgebung auf dem Marktplatz in der Innenstadt, bei der auch palästinensische Flaggen gezeigt wurden, keine gegeben, so die Polizei. Eine Privatperson hatte die Veranstaltung angemeldet.

Israel wird seit Samstagmorgen von der islamistischen Hamas angegriffen. Es wurden mindestens 900 Menschen getötet und 2600 Menschen verletzt. Bei den massiven israelischen Gegenschlägen wurden im Gazastreifen nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mindestens 687 Menschen getötet und mehr als 3800 verletzt.