Abfall

Pro–Kopf–Müll sinkt auf Tiefstwert: Gebühren steigen an

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Sortierte und zusammengepresste Verpackungsabfälle. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild )

Die Baden–Württemberger haben im vergangenen Jahr so wenig Haushaltsmüll angehäuft wie nie zuvor seit Beginn der Erhebung im Jahr 1990. Das durchschnittliche Aufkommen von Haus– und Sperrmüll sei auf 334 Kilogramm pro Person gesunken, sagte Umweltstaatssekretär Andre Baumann (Grüne) bei der Vorstellung der Abfallbilanz für das vergangene Jahr am Dienstag in Stuttgart.

Veröffentlicht: 08.08.2023, 02:01 Von: Deutsche Presse-Agentur