Private Schweißarbeiten führen zu Hallenbrand

Bei privaten Schweißarbeiten an einem Auto im Landkreis Konstanz hat ein 26-Jähriger einen folgenschweren Hallenbrand ausgelöst. Wegen starker Rauchentwicklung und des mit Asbest belasteten Baumaterials müssen ein Kindergarten und mehrere anliegende Wohnhäuser fachmännisch dekontaminiert werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Brand in Hilzingen sei am Mittwoch ein Schaden in Höhe von rund 400.000 Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand.

Bei den Schweißarbeiten sei die Autorückbank in Brand geraten. Der Mann hatte der Mitteilung zufolge noch vergeblich versucht, das Auto von der Hebebühne herunterzufahren und den Brand zu löschen. Vier Parzellen der Holzhalle seien daraufhin komplett abgebrannt, bevor die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle bekam.