Private Fahrstunde endet mit Totalschaden und Anzeige

Bei einer privaten Fahrstunde ist eine 55-Jährige mit dem fabrikneuen Auto eines Freundes im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald gegen eine Mauer und eine Garage gefahren. Mit dem 56 Jahre alten Freund und ihrer Tochter im Auto wollte die Frau auf einem Parkplatz in Umkirch eine Runde drehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vermutlich wegen ihrer fehlenden Erfahrung habe sie dabei das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt. Daraufhin schrammte sie seitlich an einer Betonwand entlang und prallte anschließend gegen eine Blechgarage. Glück im Unglück: Weder sie, noch ihre 14 Jahre alte Tochter oder der 56-Jährige wurden dabei verletzt. Die Frau muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.