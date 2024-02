Präventionsaktion: Mit einem Wimmelbild gegen Antisemitismus

Das Landeskriminalamt (LKA) will mit einem Wimmelbild an Universitäten und Hochschulen für Antisemitismus und Verschwörungsmythen sensibilisieren. Hintergrund der Präventionsaktion sei ein starker Anstieg antisemitischer Straftaten, den die Polizei seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober registriert habe, teilte das LKA am Montag mit.

Der Mitteilung zufolge nimmt Antisemitismus an alltäglichen Orten zu. Alle Universitäten und Hochschulen im Land seien mit Plakaten und Postkarten zum Präventionsangebot der Polizei ausgestattet worden. Das Plakat zeigt ein Wimmelbild, auf dem demnach mehr als 60 verschwörungsrelevante Hinweise und Anzeichen für Radikalisierung versteckt sind. Ziel der Aktion sei, junge Menschen über diese Zeichen und die Narrative dahinter zu informieren.

Ein QR-Code auf dem Plakat führt auf die Website der bundesweiten Kriminalprävention der Polizei. Dort gibt es unter anderem Informationen zu Verschwörungsmythen, Tipps für den Umgang damit - und die Auflösung des Wimmelbilds.