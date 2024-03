Präsident der Uni Ulm neuer Chef der Landesrektorenkonferenz

Michael Weber, Präsident der Universität Ulm, wird neuer Chef der Landesrektorenkonferenz (LRK) in Baden-Württemberg. Wie aus einer LRK-Meldung vom Montag hervorgeht, ist mit seiner Stellvertreterin Karla Pollmann - Rektorin der Universität Tübingen - erstmals eine Frau im Vorstand der LRK vertreten. Beide treten ihr Amt am 1. April für zwei Jahre an.

„Wenn wir zur US-amerikanischen Forschung weiter aufschließen wollen, brauchen die Universitäten mehr finanziellen Spielraum, insbesondere durch einen Inflationsausgleich“, sagte Pollmann. Das gilt laut Weber auch für die digitale und bauliche Infrastruktur. „Hier mangelt es uns zum einen an finanziellen Mitteln. Im Hochschulbau verhindern dann zum anderen die veralteten Strukturen und zu viel Bürokratie, dass wir die notwendige Infrastruktur für neue Forschungsrichtungen in kurzer Zeit errichten können.“

Im laufenden Jahr wird die Hochschulfinanzierung mit dem Land neu verhandelt.