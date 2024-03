Ein nicht alltägliches Bild hat sich den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17 Uhr in der Franz-Beer-Straße geboten. Eine 76-jährige Fiat-Fahrerin missachtete an der Kreuzung mit der Hoyerstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 53-jährigen VW-Lenkers.

Durch die wuchtige Kollision überschlug sich der Wagen der Seniorin, wobei diese im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 18 Wehrleuten vor Ort und befreite die Frau aus dem Fahrzeug. Sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 53-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Zudem wurde ein Standrohr eines Straßenschildes beschädigt. Der Abschleppdienst kümmerte sich um beide Pkw.