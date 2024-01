Polizisten bei Streitschlichtung angegriffen

Polizisten sind am Rande einer Fasnachtsveranstaltung in Schutterwald (Ortenaukreis) angegriffen worden. Die insgesamt zehn Beamten wollten einen Streit zwischen zwei Männern schlichten, die aufeinander losgingen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als sie die Männer voneinander trennten, soll ein 28-Jähriger einer Polizistin ins Gesicht geschlagen haben. Auch der andere, 26 Jahre alte Beteiligte griff daraufhin Polizisten an.

Die Beamten nahmen beide Männer am Sonntagabend vorläufig fest und brachten sie aufs Polizeirevier. Auf dem Weg soll es nach den Angaben zu Bedrohungen und Beleidigungen gegenüber den Polizisten gekommen sein. Der 26-Jährige soll zudem den Streifenwagen beschädigt haben. Laut Polizei erwartet die Männer nun eine ganze Palette an Anzeigen.