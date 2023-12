Polizist nach Ticketkontrolle beleidigt

Ein 15 Jahre alter Junge soll einen Polizisten beleidigt und angegriffen haben, nachdem er ohne Fahrkarte zum Ulmer Hauptbahnhof gefahren und kontrolliert worden ist. Wie die Bundespolizei am Mittwochmorgen mitteilte, soll der 15-Jährige am Vortag in einer Gruppe mit vier weiteren Reisenden im ICE von München nach Ulm unterwegs gewesen sein. Bei einer Kontrolle sollen sie sich geweigert haben, ihre Tickets oder Ausweise vorzuzeigen. Daraufhin wurde die Bundespolizei informiert, die am Ulmer Hauptbahnhof wartete. Dort ergriff einer der Jugendlichen erfolglos die Flucht. Später soll der 15-Jährige Polizisten beschimpft oder beleidigt haben. Er soll außerdem versucht haben, einem 50 Jahre alten Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der Jugendliche wurde an das Jugendamt übergeben.