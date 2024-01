Notfälle

Polizeieinsatz nach Gefahrenlage: Mann vprerst festgenommen

Die Polizei hat am Dienstagabend nach einer mutmaßlichen Gefahrenlage einen Mann in Mühlacker (Enzkreis) vorläufig festgenommen. Laut Angaben der Polizei soll der 44-Jährige kurz vor 18 Uhr an einem öffentlichen Platz einen Schuss in die Luft abgegeben haben.