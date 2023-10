Polizei verdächtigt 19-Jährigen nach Flaggenklau in Giengen

Nach der versuchten Brandstiftung im Rathaus von Giengen (Kreis Heidenheim) verdächtigt die Polizei einen 19-Jährigen. Der junge Mann sei vorläufig festgenommen und seine Wohnung durchsucht worden. Beweismittel würden nun ausgewertet, teilte die Polizei am Freitag weiter mit. Der Mann mit deutscher und russischer Staatsbürgerschaft sei inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Er könnte laut Polizei zu einer Gruppe von Tätern gehören, die vor dem Rathaus in Giengen eine israelische und ukrainische Flagge von einem Fahnenmast gestohlen haben sollen. Sie hatten zudem Scheiben des Gebäudes eingeworfen und versucht, mit Feuerwerkskörpern einen Brand auszulösen.

Seit Beginn des Krieges zwischen der islamistischen Hamas und Israel ist es in verschiedenen Städten in Baden-Württemberg immer wieder zu antisemitischen Vorfällen gekommen. In vielen Fällen rissen Täter israelische Flaggen von Fahnenmasten, zündeten sie an oder bewarfen sie mit Eiern.