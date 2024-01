Kriminalität

Polizei untersucht Gebäude in Unterkirnach vorsichtig

Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und der Rettungsdienste wappnen sich in einem Wohngebiet für einen Einsatz. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa )

Nach der Aufgabe eines Mannes, der sich stundenlang in einem Haus in Unterkirnach im Schwarzwald verschanzt hatte, untersucht die Polizei das Gebäude mit größter Vorsicht. Wie ein Beamter am Dienstagabend sagte, wurde auch nach der Festnahme des 62-jährigen ehemaligen Soldaten nicht ausgeschlossen, dass er Waffen und Sprengstoff in seinem Haus gelagert hatte.