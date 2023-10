Polizei unterbindet Rangelei unter rund 100 Menschen

Die Polizei hat am Freitag vor einer Behörde in Offenburg Rangeleien unter rund 100 Menschen unterbinden müssen. Die Menschen hatten sich nach einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft vergangene Woche vor dem Migrationsamt versammelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Menschen waren zwischenzeitlich in Freiburg untergebracht worden und sollten nun nach dem Brand wieder in ihre Unterkünfte ziehen. Warum es zu Streit und Rangeleien kam, war noch unklar.