Polizei sucht nach möglicherweise bewaffnetem Mann

Die Polizei in Stuttgart ist am Freitag mit vielen Kräften zum Katharinenhospital ausgerückt. Es werde ein Mann gesucht, der möglicherweise bewaffnet sei. Der Verdächtige sei von Beschäftigten des Krankenhauses gemeldet worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Es handele sich um einen größeren Einsatz. Zum Teil seien schwer bewaffnete Polizisten im Einsatz gewesen. Aktuell gebe es keine Hinweise auf eine Gefahrenlage im Krankenhaus, hieß es gegen Mittag. Auch die Bevölkerung sei derzeit nicht gefährdet. Die Polizei suchte am Freitagmittag den Großraum Stuttgart ab, auch mit Einsatz eines Polizeihubschraubers.