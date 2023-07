Polizei sucht Brandstifter nach Strohballenbrand

Unbekannte sollen frisch gepresste Strohballen auf einem Feld im Landkreis Esslingen in Brand gesteckt haben — rund eine Viertelstunde, nachdem der Landwirt mit der Arbeit überhaupt erst fertig war. Nachdem er den Acker in Neckartenzlingen verlassen hatte, bemerkte der Mann nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 23.00 Uhr einen Lichtschein aus Richtung seines Feldes. Alle 16 Strohballen standen der Mitteilung zufolge in Vollbrand.

Die herbeigerufene Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen ausbreiteten. Den Schaden schätzten die Beamten auf etwa 1000 Euro. Zu möglichen Tätern machte ein Sprecher zunächst keine Angaben.