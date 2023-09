Lörrach

Polizei sichert Spuren nach Brand in Winzergenossenschaft

Polizeibeamte haben nach dem Brand in einem Gebäude der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft in Südbaden mit dem Sichern von Spuren begonnen. Die Ursache des Feuers sei weiter unklar, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage.

