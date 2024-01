Am Mittwochabend sorgte ein großer Polizeieinsatz auf dem Münsterplatz Weingarten für Aufsehen. Die Polizei schoss auf einen Mann und verletzte ihn.

Gegen 22:10 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weingarten auf den Münsterplatz zu einer Konflikthandhabung alarmiert. Gegen 22.35 Uhr sei die Situation jedoch dann eskaliert. „Hierbei kam es zu einer Bedrohungssituation gegen die beiden eingesetzten Beamten, die daraufhin von ihrer Schusswaffe gebraucht machen mussten“, so Polizeisprecher Oliver Weißflog am Tatort gegenüber Schwäbische.de.

Ein Mann wurde durch die Schüsse verletzt, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden eingesetzten Polizeibeamten blieben nach jetzigem Stand unverletzt. Durch den Schusswaffengebrauch wurde ein Fenster eines Cafés beschädigt, das am Münsterplatz ansässig ist. Wie mehrere Nachbarn gegenüber Schwäbische.de angaben, sollen drei laute Schüsse am späten Abend zu hören gewesen sein.

Aus Gründen der Unabhängigkeit bei den Ermittlungen wurde das Landeskriminalamt (LKA) aus Stuttgart hinzugezogen, das nun alle Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen hat. „Das ist ein normaler Vorgang bei polizeilichem Schusswaffengebrauch“, so Weißflog weiter. Der Münsterplatz war für mehrere Stunden für Passanten weiträumig abgesperrt. Neben Landespolizei und LKA waren auch die Kriminaltechnik und der Kriminaldauerdienst zur Spurensicherung im Einsatz. Der Tatort wurde durch die Feuerwehr Weingarten ausgeleuchtet.

Zu den weiteren Hintergründen des Vorfalls sagte die Polizei zunächst nichts. Das LKA Stuttgart und die Staatsanwaltschaft Ravensburg haben die Ermittlungen aufgenommen.