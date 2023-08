Tiere

Polizei rettet Waschbären aus Gully

Leutenbach / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. (Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild )

Die Polizei hat einen Waschbären aus einem Gully in Leutenbach (Rems–Murr–Kreis) gerettet. Das Tier habe dort in der Nacht zum Samstag festgesteckt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Veröffentlicht: 26.08.2023, 13:13 Von: Deutsche Presse-Agentur