Nach Bombendrohungen im ganzen Land läuft auch ein Polizeieinsatz an einer Schule in Göppingen. Das bestätigte ein Sprecher der Ulmer Polizei am Freitag.

Es gebe eine Bedrohungslage und Einsatzmaßnahmen in vielen Bundesländern, so auch in Baden-Württemberg, der Einsatz in Göppingen im Stadtbezirk Faurndau gehe in die gleiche Richtung, sagte er.

Der Einsatz laufe derzeit noch, mehr Angaben wollte der Sprecher nicht machen. An mehreren Schulen im ganzen Südwesten gingen am Freitag Bombendrohungen ein.

Polizei nimmt Bedrohungslage ernst

So ging eine Drohung in Schorndorf ein, später auch in Fellbach und Waiblingen (alle drei im Rems-Murr-Kreis). Auch in einem Gymnasium in Stuttgart-Vaihingen ging vor Schulbeginn eine Drohmail ein.

Die Polizei räumte nach einer Bombendrohung zudem die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim geräumt. 150 Studierende hätten am Morgen das Gebäude verlassen müssen, bestätigte ein Polizeisprecher am Freitag.

Die Maßnahmen seien aber mittlerweile abgeschlossen, es bestehe keine Gefährdung mehr. An die Hochschule sei eine Drohmail versandt worden.

Grundsätzlich müsse die Polizei jede Drohung ernst nehmen, sagte ein Polizeisprecher. Alle Schulen werden durchsucht, die Umgebung wird abgesperrt.