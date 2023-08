Leichenfund

Polizei findet tote Frau in Stuttgarter Wohnung

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

Die Polizei hat in einer Wohnung in Stuttgart eine tote Frau entdeckt. Nach einem Hinweis hätten Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag die Wohnung im Norden der Stadt überprüft und dort den Leichnam gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend gemeinsam mit.

Veröffentlicht: 24.08.2023, 05:54 Von: Deutsche Presse-Agentur