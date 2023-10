Polizei erwischt Autofahrer mit 3,7 Promille

Der Polizei ist am Freitag in Friedrichshafen ein Autofahrer mit 3,7 Promille Atemalkohol ins Netz gegangen. Der 41-Jährige wurde bei einer Routinekontrolle erwischt, wie ein Polizeisprecher sagte. Er musste seinen Führerschein abgeben und wurde von den Beamten in eine Klinik zur Blutentnahme begleitet. Er müsse sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.