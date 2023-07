Polizei durchsucht Objekte beim Caritas–Kreisverband

Wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug beim Caritasverband Breisgau–Hochschwarzwald hat die Polizei mehrere Objekte durchsucht und Unterlagen sichergestellt. Es gebe drei Beschuldigte, sagte am Mittwoch ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Freiburg. Den Angaben zufolge wurden am Vormittag vier Räumlichkeiten im Landkreis Breisgau–Hochschwarzwald und ein Objekt in Freiburg durchsucht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren laufe bereits seit 2021, wie es weiter hieß.

Wie viele Polizisten im Einsatz gewesen waren, wollte ein Polizeisprecher nicht sagen. Auch war unklar, welche Objekte genau durchsucht wurden. Zuvor hatte die „Badische Zeitung“ berichtet.