Polizei: 19-Jährige bei illegalem Autorennen gestoppt

Eine 19-Jährige soll sich in Mannheim ein nächtliches Autorennen mit einem Unbekannten geliefert haben. Zeugen hätten in der Nacht auf Sonntag beobachtet, wie die 19-Jährige in ihrem Auto über mehrere rote Ampeln gerast sei, teilte die Polizei am Montag mit. Neben ihr sei ein Fahrzeug gefahren, das ebenfalls deutlich zu schnell gewesen sei. Als eine Polizeistreife die Verfolgung aufgenommen habe, hätten beide Autos stark gebremst und seien langsamer weitergefahren. Die Polizisten hielten die 19-Jährige an. Gegen sie werde nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Das andere Auto fuhr davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.