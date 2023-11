Der Winter kommt am Wochenende in die Region - und das mit voller Wucht. Bereits am Freitag soll es beginnen zu schneien. „Im Laufe der zweiten Tageshälfte sinkt die Schneefallgrenze bei einfließender Polarluft kontinuierlich ab“, vermeldet die Wetterwarte Süd am Freitagmorgen.

Schon am Nachmittag werde auf der Schwäbischen Alb der erste Schnee vom Himmel fallen. Im Verlauf des Tages werde es dann in immer niedrigeren Höhenlagen weiß. In der Nacht soll es dann sogar in der Bodenseeregion schneien.

Zentimeterdicke Schneedecke

Bis zum Samstagmorgen sollen oberhalb von 400 Höhenmetern ein bis fünf Zentimeter Neuschnee fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermeldet. Im höheren Bergland soll die Schneedecke lokal sogar fünf bis zehn Zentimeter dick werden.

„Auf mögliche Glätte sollte man sich daher ab den Abendstunden und nachts in allen Höhenlagen einstellen“, so die Wetterwarte Süd. Begleitet werde das Ganze von niedrigen Temperaturen.

Während es tagsüber immerhin noch einstellige Plusgrade hat, werde es abends deutlich kälter. Am Samstagmorgen können die Temperaturen in der Region auf bis zu minus vier Grad Celsius absinken.

Auch Sturm und Gewitter drohen

Doch Schnee, Glätte und Kälte ist noch lang nicht alles, was der Freitag zu bieten hat. Denn zugig wird es ebenfalls - und das nicht zu knapp. „Der Westwind wird nun zunehmend lebhafter und kräftiger. Hierbei sind im Tagesverlauf Windspitzen von 40 bis 60 km/h, in exponierten Lagen auch stürmische Böen zwischen 60 und 80 km/h zu erwarten“, so die Wetterwarte Süd.

Der DWD warnt auf dem Feldberg sogar vor Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h. Lokale Graupelgewitter seien am Wochenende ebenfalls lokal möglich. „Das Wochenende zeigt sich von seiner winterlichen Seite und immer wieder fällt Schnee, in mittleren und tieferen Lagen auch vorübergehend Schneeregen oder Regen“, so die Wetterwarte Süd.