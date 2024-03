Nach einem Unfall tauschten die Beteiligten die Personalien nicht aus

Der Unfall soll sich am Kreisverkehr in der Innenstadt zur Stuttgarter Straße ereignet haben. Ein 37-Jähriger überquerte die Stuttgarter Straße am Fußgängerüberweg. Eine bislang unbekannte Autofahrerin kam aus dem Kreisverkehr. Sie sah den Fußgänger zu spät und erfasste ihn.

Die Autofahrerin hielt an und redete mit dem Fußgänger. Personalien tauschten die beiden Beteiligten nicht aus. Bei dem Fußgänger kamen dann Schmerzen auf und er teilte der Polizei den Unfall dann mit. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der Autofahrerin.

Die soll mit einem weißen Opel Corsa und GP Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Die Fahrerin soll zwischen 160 und 165cm groß gewesen. Vom Alter her wird sie auf Mitte 50 geschätzt.