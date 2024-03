Auseinandersetzung mit einem Schwerverletzten am 11.02.2024

Nach der Auseinandersetzung am Sonntagabend (11.02.2024) im Rahmen der Fasnet in Neuhausen, bei der ein 37-jähriger Mann schwer verletzt wurde, sucht die Polizei noch weitere Zeugen.

Wie bereits berichtet, soll es gegen 19.45 Uhr zunächst zwischen einer Gruppe von mehreren bereits identifizierten Verdächtigen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren und einem 18-Jährigen zu einem Streit und Tätlichkeiten gekommen sein. Wie im Nachhinein bekannt wurde, soll die Auseinandersetzung vor einem Imbiss an der Ecke Bahnhofstraße/Esslinger Straße begonnen und sich dann nicht, wie bisher angenommen, in die Schlosserstraße, sondern in die Waagenbachstraße verlagert haben, wo schließlich der 37-Jährige vor dem Gebäude mit der Hausnummer 24 mit einem Messer bedroht und niedergeschlagen wurde.

Wie sich bei den weiteren Ermittlungen nun herausgestellt hat, erlitt das Opfer hierdurch schwerste, potenziell sogar lebensbedrohliche, knöcherne Gesichtsverletzungen, die noch operativ versorgt werden müssen. Daher hat die Kriminalpolizeidirektion Esslingen die weiteren Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen, in deren Rahmen auch das Vorliegen eines versuchten Tötungsdelikts geprüft wird.

Es ist davon auszugehen, dass weitere Zeugen das Geschehen vor dem Imbiss an der Ecke Bahnhofstraße/Esslinger Straße und wenig später in der Waagenbachstraße beobachtet haben, die der Polizei bislang noch nicht bekannt sind. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0711/3990-0 zu melden.

Insbesondere werden Passanten mit einem Hund als Zeugen gesucht, die bei dem Vorfall in der Waagenbachstraße hinzukamen, worauf die Verdächtigen die Flucht ergriffen.