Einbrecher schlagen erneut zu

Noch unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag erneut in ein Unternehmen im Pforzheimer Ortsteil Huchenfeld eingebrochen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten des in der Industriestraße befindlichen Unternehmens. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte es sich um drei oder vier Einbrecher gehandelt haben, die sich in einer ausländischen Sprache unterhalten haben sollen. Was genau gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, ebenso die Höhe des Diebstahlschadens.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.