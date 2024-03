Schwelbrand in Wohnhaus

Niemand verletzt worden ist bei einem Brand in einem Wohnhaus am Sonntagmorgen in Wildberg.

Der offensichtliche Schwelbrand war in dem im Bereich der Marktstraße befindlichen Gebäude gegen 8:30 Uhr ausgebrochen. Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Wildberg gelang es, den Brand zu löschen. Die Bewohner des Anwesens wurden vorübergehend durch die Stadt Wildberg untergebracht. Als Grund für den Brandausbruch steht eine technische Ursache im Raum. Die Höhe des Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.