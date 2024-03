Brand in Panoramasauna

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Dienstagvormittag zu dem Brand einer Sauna in Öhringen. Die Rettungsleitstelle wurden gegen 11 Uhr über ein Feuer im Bereich der Panoramasauna informiert, die sich im Außenbereich eines Hallenbades in der Rendelstraße befindet.

Diese stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand, welcher nach zwei Stunden gelöscht war. Die rund 100 Gäste, die sich im Bad befanden, konnten dieses selbständig verlassen. Rund 40 Personen wurden evakuiert und in eine nahegelegene Halle gebracht, wohin ihnen ihre Wertsachen gebracht wurden. Eine Person wurde leicht verletzt und zur Vorsorge in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.