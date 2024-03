Untersuchungshaftbefehl erlassen

Gaststätteneinbruch - ein Tatverdächtiger festgenommen, zweiter flüchtig

ARCHIV - Zwei mutmaßliche Einbrecher in flagranti erwischt. (Foto: Silas Stein )

Zwei mutmaßliche Einbrecher sind in der Nacht auf Sonntag, 11.02.2024, bei einem Gaststätteneinbruch in Bad Säckingen in flagranti erwischt worden.