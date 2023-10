Pokalspiele terminiert: VfB dienstags, Freiburg mittwochs

Bundesligist VfB Stuttgart trägt sein Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal am Dienstag, 31. Oktober, aus. Die Partie gegen Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin wurde für 18.00 Uhr angesetzt, wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte. Am selben Tag um 20.45 Uhr tritt der 1. FC Heidenheim bei Borussia Mönchengladbach an.

Die übrigen noch verbliebenen Clubs aus Baden-Württemberg sind allesamt am Mittwoch, 1. November, im Einsatz. Jeweils um 18.00 Uhr spielen der SC Freiburg gegen den SC Paderborn und der SV Sandhausen gegen Bayer Leverkusen. Die TSG 1899 Hoffenheim ist zur gleichen Zeit bei Vizemeister Borussia Dortmund gefordert.