Pokal-Viertelfinale des VfB Stuttgart am 6. Februar

Der VfB Stuttgart bestreitet sein DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen am 6. Februar. Die Partie beginnt um 20.45 Uhr und wird in der ARD sowie beim Bezahlsender Sky übertragen. Dies geht aus den genauen Ansetzungen her, die der Deutsche Fußball-Bund nach Abstimmung mit den TV-Sendern am Montag veröffentlichte.

Borussia Mönchengladbach ist am 7. Februar beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken zu Gast. In der Woche zuvor stehen die beiden Zweitliga-Duelle FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf (30. Januar) und Hertha BSC gegen den 1. FC Kaiserslautern (31. Januar) an.