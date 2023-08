Verkehrsunfall

Pkw erfasst Fußgänger: Autofahrer mit 2,6 Promille unterwegs

Freiburg / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Ein betrunkener Autofahrer hat in Freiburg mit seinem Wagen einen Fußgänger erfasst. Der 57–Jährige wurde dabei am Samstag „aufgrund glücklicher Umstände nur leicht verletzt“, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Veröffentlicht: 12.08.2023, 20:30 Von: Deutsche Presse-Agentur