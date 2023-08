Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will das umstrittene Ziel der Nato–Staaten erreichen, jedes Jahr zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung stecken. Mit weniger Geld komme die Bundeswehr nicht mehr aus, bekräftigte er am Rand eines Truppenbesuches in Ulm und fügte hinzu: „Nach Ausschöpfen des Sondervermögens wird ein deutlicher Sprung beim regulären Verteidigungshaushalt nötig sein, um die erforderlichen Fähigkeiten aufzubauen und zu erhalten.“

Empfohlene Artikel Kommentar Pistorius: Die wahre Arbeit für den Minister beginnt erst noch q Politik

Wie einzelne Medien berichten, wenden ukrainische Soldaten, die in der Bundesrepublik ausgebildet wurden, die hier erlernten Vorgehensweisen im Kampf nicht an. Dadurch würden Ziele nicht erreicht. Welche Erkenntnisse gibt es hierzu in Ihrem Haus? Wie wird die Ausbildung entsprechend geändert oder angepasst?

Unsere Ausbildung für die Ukraine wird ständig evaluiert und den aktuellen Entwicklungen und den Bedarfen in der Ukraine angepasst. Ich bin zurückhaltend, die Leistungen der ukrainischen Streitkräfte an der Front aus dem friedlichen Deutschland heraus zu bewerten und kann den ukrainischen Soldaten von hier aus nur meine höchste Anerkennung aussprechen für ihre Leistungen, den Mut und die Entschlossenheit.

Mein Respekt gilt dem ganzen ukrainischen Volk bei der Verteidigung ihrer Heimat gegen den russischen Aggressor. Boris Pistorius

Ich glaube auch, die Erfolge der ukrainischen Armee seit Kriegsbeginn sprechen für sich. Mein Respekt gilt dem ganzen ukrainischen Volk bei der Verteidigung ihrer Heimat gegen den russischen Aggressor.

Sie haben angekündigt, dauerhaft eine Brigade mit etwa 4000 Soldatinnen und Soldaten in Litauen stationieren zu wollen. Wie ist hier der Stand der Vorbereitungen?

Die Entscheidung selbst war wichtig, da sie unser klares Bekenntnis zur Bündnisverteidigung unterstreicht — gerade bei unseren osteuropäischen Verbündeten. Mir kommt es nun darauf an, dass sich alle, die für dieses Leuchtturm–Projekt der Zeitenwende Verantwortung tragen, gut absprechen und an gemeinsamen Lösungen arbeiten.

Das Ministerium, das Deutsche Heer und unsere internationalen Partner, vor allem unsere Freunde in Litauen, sind nun gleichermaßen gefordert. Auch unsere Planer, Logistiker der Streitkräftebasis und der Zentrale Sanitätsdienst der Bundeswehr müssen ihre Vorstellungen nun auf den Tisch legen.

Gibt es einen Zeitplan für dieses „Leuchtturm–Projekt der Zeitenwende“, wie Sie es nennen?

Einen gemeinsam abgestimmten Plan wollen wir noch im vierten Quartal dieses Jahres beschließen und uns dann an die Umsetzung machen. Zwei wichtige Voraussetzungen habe ich als Auflagen bereits genannt: Die Infrastruktur für eine dauerhafte Stationierung muss stimmen.

Diskussionen darüber, wie wir die Ukraine in ihrem Abwehrkampf unterstützen, gehören in einer Demokratie dazu. Boris Pistorius

So werden zum Beispiel Truppenunterkünfte wie auf Übungsplätzen nicht ausreichen. Und wir sind mit der NATO im Gespräch, um die operative Flexibilität innerhalb der NATO nicht zu verlieren. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gemeinsam gelingen wird.

Die politische Entscheidung ist jedenfalls gefallen. Mein Eindruck ist, dass die Truppe bei der Umsetzung alles daransetzen wird, die Zeitenwende auch hier mit Leben zu füllen.

Es ist eine gewisse Kriegsmüdigkeit auch in Deutschland festzustellen. Wie wollen Sie das Interesse am Schicksal der Ukrainer, am Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und am deutschen Engagement hochhalten?

Sehen Sie es mir nach, wenn ich mir das Wort „kriegsmüde“ nicht zu eigen mache. Diskussionen darüber, wie wir die Ukraine in ihrem Abwehrkampf unterstützen, gehören in einer Demokratie dazu. Meine Aufgabe ist es zu erklären, warum wir Waffen an Kiew liefern. Im Übrigen ist mein Eindruck, dass weite Teile der Gesellschaft in Deutschland sehr wohl verstanden haben, dass hier Frieden, Freiheit und Sicherheit für ganz Europa auf dem Spiel stehen.

Natürlich wäre es mir auch lieber, wenn dieser Krieg beendet würde und keine Soldaten und Zivilisten mehr ihr Leben lassen müssten. Die Verantwortung dafür, dass dieser Krieg nun schon fast 18 Monate dauert, liegt aber einzig und allein beim Aggressor Russland. Putin könnte den Angriffskrieg gegen die Ukraine jederzeit beenden. Ein Schlussstrich ist aber nur zu Bedingungen möglich, mit denen die Ukraine leben kann. Ein russischer Diktatfrieden bleibt für mich ausgeschlossen.

Wir werden die Ukraine unterstützen, solange es nötig sein wird. Dazu haben wir auf dem NATO–Gipfel ein erneutes Paket im Umfang von 700 Millionen Euro geschnürt. Gerade die Priorität Luftverteidigung, Munition und gepanzerte Fahrzeuge sind hier wichtige Beiträge. Sie retten Menschenleben.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) versichert jetzt, dass es auch in Zukunft genügend Geld geben werde, um das Ziel der NATO zu sichern. Nach früheren Schätzungen müssten künftig jährlich etwa 15 Milliarden Euro oder mehr bereitgestellt werden, sobald das Sondervermögen ausgegeben ist. Ist das realistisch? Ist dies sichergestellt? Wie hoch wird der Einzelplan 14 des Verteidigungsministeriums sein?

Wenn wir auf die aktuelle sicherheitspolitische Lage schauen, wird klar: Wir brauchen in den kommenden Jahren mehr finanzielle Mittel für unsere Bundeswehr. Wir erleben eine Zeitenwende. Landes– und Bündnisfähigkeit rücken in den Vordergrund. Dafür muss unsere Bundeswehr ausgerüstet sein. Mit weniger als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts kommen wir nicht mehr aus, zumal parallel die Kosten für Personal und Betrieb steigen.

Wie wollen Sie dieses Ziel erreichen?

Nach Ausschöpfen des Sondervermögens wird ein deutlicher Sprung beim regulären Verteidigungshaushalt nötig sein, um die erforderlichen Fähigkeiten aufzubauen und zu erhalten. Dafür setze ich mich mit Nachdruck ein und dazu sind wir momentan in Gesprächen. Diesen möchte ich nicht vorweggreifen.

In dieser Woche ist ein Plan aufgestellt und bekannt gemacht worden, um die Attraktivität der Bundeswehr für Frauen zu erhöhen. Welche konkreten Maßnahmen sind geplant?

Gleichstellung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und die Bundeswehr ist, seien wir ehrlich, ein „Spätzünder“. Wir müssen aufholen. Frauen können erst seit 2001 in allen Bereichen bei uns Karriere machen.

Den kulturellen Wandel, der hinter der Gleichstellung und auch dem Diversitätsgedanken steht, sind wir seitdem kontinuierlich angegangen. Wir bezahlen, behandeln und fordern alle gleich und sehen unsere individuellen Unterschiede und Herkünfte inzwischen als Stärke an. Das war nicht immer so.

Was tun Sie konkret?

Zum anderen haben wir aber Booster, um den Dienst für Frauen in den Streitkräften durch Gleichstellung in vielen Bereichen zu fördern. Überall, wo der Frauenanteil unter 20 Prozent liegt, werden wir bei der Auswahl, insbesondere für Führungspositionen, Frauen fördern.

Damit erschließen wir uns ein vielfältiges Potenzial. Stärke durch Vielfalt. Darin steckt eine echte Chance, die wir künftig stärker nutzen werden. Die Anpassungen im Gleichstellungsgesetz sollen helfen, das Interesse bei Frauen für die Streitkräfte noch mal mehr zu wecken.

Und: Gerade vor dem aktuellen sicherheitspolitischen Hintergrund wird uns noch mal mehr bewusst, dass Dienen für unsere Soldatinnen und Soldaten, die auch Familienmitglied, Vater oder Mutter sind, weniger planbar wird.

Diese Unwägbarkeiten des Dienstes sollen leichter bewältigt werden können. Wir wollen unseren Frauen und Männern den Rücken freihalten. Sie sollen sich keine Sorgen um zu pflegende Angehörige oder Kinder machen müssen. Daher übernehmen wir in Zukunft noch mal mehr Kosten für die Betreuung. Weitere Beispiele sind das ortsunabhängige Arbeiten oder flexible Arbeitszeiten — wenn es der Dienst erlaubt. Diese Maßnahmen werden im Übrigen auch von unseren männlichen Soldaten sehr gut angenommen. Mit gezielten Mentoring–Maßnahmen wollen wir zudem talentierte Nachwuchskräfte — zivil wie militärisch — weiter aufbauen und in sie investieren.

Wir wollen unseren Frauen und Männern den Rücken freihalten. Boris Pistorius

Die Wehrbeauftragte des Bundestages hat insgesamt gemahnt, dass das Personalziel der Bundeswehr nicht erreicht werde. Auch erreichen uns immer wieder Nachrichten, dass Einstellungsverfahren sehr lange dauern und bürokratisch sind. Wie wollen Sie es schaffen, dass bis zum Jahr 2024 zwar 203.000 Menschen in der Bundeswehr dienen?

Das Thema Personal ist ein ganz zentraler Schwerpunkt meiner Arbeit. Ideen, wie wir mehr junge Menschen für die Bundeswehr begeistern können, gibt es bereits. Wir sind dabei, die Bewerbungsverfahren schneller zu machen und serviceorientierter aufzutreten. Dazu bieten wir Bewerbungscoachings an — vom Assessment bis zur Einstellung.

Bei meinem Besuch am Mittwoch bem Karrierecenter in Stuttgart geht es aber darum, mit den Personalwerbenden, die tagtäglich im Kontakt mit Interessierten an der Arbeitgeberin Bundeswehr stehen, persönlich zu sprechen. Ich möchte deren Erfahrungen und Einschätzungen hören und mir ein eigenes Bild unserer Personalgewinnung vor Ort machen.

Bleibt es bei dem Ziel, 203.000 Menschen für die Bundeswehr zu gewinnen?

Richtig ist, dass der vorgesehene Zielumfang des militärischen Personalkörpers aktuell bei rund 203.000 Soldatinnen und Soldaten inklusive der Stellen für Reservistendienstleistende liegt. Dieser Zielumfang wurde 2016 — lange vor meiner Zeit als Verteidigungsminister — festgelegt. Jetzt lasse ich das Ziel überprüfen — und zwar ergebnisoffen. Ich habe keinerlei Hemmungen, bei Bedarf diese Zahl zu korrigieren. Entscheidend ist für mich, dass wir Maßnahmen treffen, die die personelle Einsatzfähigkeit der Bundeswehr nachhaltig stärken, um die Anforderungen der Landes– und Bündnisverteidigung erfüllen zu können.

Die Rüstungsindustrie beklagt immer noch, dass Abläufe zu langsam seien. Auch würden Nachbestellungen für das Material, das in die Ukraine geliefert wird, sehr langsam verhandelt. Was wollen Sie tun, um hier zu beschleunigen?

Zum einen sind mir solche Klagen nicht bekannt. Und zum anderen geben wir bereits Gas. Wir haben zum Beispiel Leopard 2A6 Kampfpanzer an die Ukraine abgegeben und in kürzester Zeit Leopard 2A8 Modelle bestellt. Und zwar über einen Rahmenvertrag, der nicht nur die 18 abgegebenen Panzer beinhaltet, sondern — mit Weitblick — auch die Optionen zum Kauf weiterer Panzer.

Dafür braucht man eine Finanzierungszusage, muss in die Vertragsverhandlungen einsteigen und in Verhandlungen mit dem Parlament treten. Von der Finanzierungszusage im März bis zum Vertragsschluss im Mai — wenn Sie mich fragen, dann ist das schnell.

Und in dieser Woche hat ein Beirat beim Wirtschaftsministerium mehr Tempo bei der Beschaffung eingefordert. Auch soll die so genannte Parlamentsschleife entfallen. Wie ist hierzu Ihre Meinung?

Ich begrüße, dass sich auch andere Ressorts mit der Frage auseinandersetzen und sehe mich in vielem bestätigt, was ich bereits auf den Weg gebracht habe. Sollte es eine Anpassung von parlamentarischen Prozessen geben, müsste allerdings klar sein: Die Kontrollfunktion des Parlaments darf nicht in Frage gestellt werden.