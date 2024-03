Pferd bricht auf Brücke ein

Ein Pferd ist über einem Bach bei Aglasterhausen (Neckar-Odenwald-Kreis) in eine Brücke eingebrochen und leicht verletzt worden. Polizeiangaben zufolge waren zwei Reiterinnen am Montag auf einem Waldweg unterwegs und hatten ihre Pferde über die Fußgängerbrücke geführt, als eines davon mit den Hinterläufen einbrach. Feuerwehrleute befreiten das Tier. Inwieweit ein Verstoß gegen Verkehrsregeln vorliege, werde geprüft, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.