Pfadfinder–Zeltlager in Tuttlingen wegen Sturms geräumt

Wegen des Sturms am Donnerstag musste ein Pfadfinder–Zeltlager in Tuttlingen geräumt werden. Weil einige Zelte eingestürzt waren, wurde das Lager mit mehreren Betreuern und 24 Jugendlichen aus dem badischen Emmingen evakuiert, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Die Jugendlichen wurden über Nacht in einer Sporthalle untergebracht und am Freitag von ihren Eltern abgeholt.

Laut einem Stadtsprecher gibt es im Stadtwald fast keinen Weg, der nicht durch umgestürzte Bäume versperrt ist. Es werde bis Mitte kommender Woche dauern, bis man einen verlässlichen Überblick über die Lage haben werde. Vom Ausmaß her, so die Einschätzung von Feuerwehrkommandant Klaus Vorwalder, könne man diesen Sturm durchaus mit dem vom Juli vergleichen, der seinerzeit auch zum Abbruch eines Konzerts beim Honberg–Sommer geführt hatte. Auffallend sei dabei, dass Gewitter mittlerweile sehr schnell extreme Ausmaße annähmen. „Das ist wohl der neue Standard.“