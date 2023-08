Personalengpass am Stellwerk — Folgen für Bahnreisende

Bahnreisende haben am Dienstag rund um Mannheim Fahrplanänderungen in Kauf nehmen müssen, weil Personal für ein Stellwerk kurzfristig wegen Krankheit ausgefallen ist. Die ICE von Hamburg nach München beziehungsweise Interlaken in der Schweiz sowie jeweils in die Gegenrichtung hielten in Heidelberg statt Mannheim, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Von dort sollten Betroffene mit S–Bahnen weiterfahren. Die Beeinträchtigungen sollten nur den Tag über andauern, Mittwoch sollte wieder der eigentliche Fahrplan gelten.

Die S–Bahnen der Linie 4 sollten bis in den Abend zwischen dem Heidelberger Hauptbahnhof und Schifferstadt in Rheinland–Pfalz ausfallen. Alternativ könne man die S1, S2 und S3 nutzen. Die S6 wiederum fuhr nicht zwischen Ludwigshafen (Rheinland–Pfalz) und Bensheim (Hessen). „Leider können wir keinen Ersatzverkehr anbieten, da keine Busse zur Verfügung stehen“, teilte die Bahn im Internet mit. „Bitte prüfen Sie auch andere Verkehrsmittel, um an Ihr Reiseziel zu gelangen.“