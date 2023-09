Kann man Ohrwärmer aus Rotfuchsfell oder eine Trappermütze aus Waschbärpelz tragen? Modisch gesehen würden das die meisten Menschen hierzulande wahrscheinlich verneinen. Aber das ist Geschmackssache. Moralisch gesehen ist das Tragen solcher Pelzmützen oder Fellhandtaschen mehr als bedenklich. Viele Pelztiere wie Füchse oder Nerze werden in Farmen im Ausland gezüchtet und qualvoll gehalten. Das hat mit Tierschutz in den allermeisten Fällen gar nichts zu tun.

Aber Pelzmode ist nicht gleich Pelzmode. Eine Initiative der Jägerschaft in Baden-Württemberg stellt dabei eine eindeutige Ausnahme dar, weil der Pelz sozusagen Beifang der Jagd ist. Das Unternehmen als Tochter des baden-württembergischen Jagdverbands verwendet nur Felle von heimischen Tieren, die ohnehin hätten erlegt werden dürfen. In vielen Regionen im Südwesten sind beispielsweise Fuchs oder Waschbär ein Problem und müssen geschossen werden, um den Bestand zu regulieren und andere Arten, zum Beispiel Singvögel, zu schützen. Die Tiere werden nicht wegen ihres Fells getötet.

Kein Vergleich mit afrikanischen Wilderern

Die Jäger erlegen diese Wildtiere nach den hier geltenden Jagdvorgaben. Warum also nicht auch das Fell eines heimischen Fuchses verwerten, wenn er sowieso sterben muss? Natürlich muss man aufpassen, dass mit solchen Angeboten der ansonsten oftmals unseriöse Pelzmarkt nicht wieder attraktiv gemacht wird.

Die Jäger deswegen mit afrikanischen Wilderern zu vergleichen, die willkürlich bedrohte Nashörner oder Elefanten abschießen, ist in diesem Zusammenhang aber vollkommen deplatziert. Zumal die Jäger für die abgegebenen Tierfelle noch nicht einmal Geld bekommen.

Außerdem ist das Interesse an Pelzmode in Deutschland äußerst überschaubar und nur ein Bruchteil der Felle wird überhaupt verwertet. Der Großteil landet im Müll. Hinzu kommt, dass die Preise für Pelze extrem happig sind. Wenn nun jemand dennoch beim Jägerverband eine Mütze oder Tasche aus heimischem Waschbär-Fell kaufen will, sollte er deswegen nicht gesellschaftlich geächtet und an den Pranger gestellt werden.