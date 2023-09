Eine handgemachte Trappermütze aus echtem Waschbärfell mit Waschbärschwanz für 199,90 Euro. Eine Tasche fürs Smartphone aus Rotfuchs-Pfoten, 79,99 Euro. Ein Haarband aus Iltisfell, 34,90 Euro. Diese Produkte bietet die Fellwechsel GmbH in ihrem Online-Shop an. Die Gründer werben für die Pelzen aus heimischer Jagd, Gegner sprechen von „einer Frechheit“ auf Kosten von Tieren. Was steckt dahinter?

Idee entstand in Baden-Württemberg

Die Fell-Firma ist seit Kurzem eine Tochter des baden-württembergischen Jagdverbandes. Hier entstand bereits 2017 die Idee zur Gründung eines Unternehmens, dass Pelze heimischer Wildtiere ankauft, weiter verarbeitet und vermarktet. Unter dem Dach des Bundesjagdverbandes ging Fellwechsel damals an den Start. Das Ziel: bundesweit sollten Jäger die Bälge, also Fell und Haut erlegter Wildtiere in Sammelstellen abgeben. Angenommen werden Fuchs, Waschbär, Marderhund, Iltis, Baummarder, Steinmarder, Mink und Bisamratte.

Corona-Pandemie bremste Verkauf aus

Diese werden zur Weiterverarbeitung an Kürschner weitergegeben, die sie zu Pelzbekleidung und anderen Pelzprodukten verarbeitet. Den Vertrieb übernimmt Fellwechsel. Allerdings erwies sich der deutschlandweite Ansatz als zu ambitioniert, es kam zu Problemen. „Die Logistik hat das Projekt in der Vergangenheit bundesweit vor große Herausforderungen gestellt.

Als dann in der Corona-Pandemie der globale Pelzmarkt zusammengebrochen ist, war Fellwechsel als sehr kleiner Player schnell am Limit“, erklärt Samuel Golter vom LJV und seit diesem Sommer neuer Geschäftsführer der Fellwechsel GmbH. Im vergangene Jahr entschied man daher, das Projekt zunächst nur auf Baden-Württemberg zu begrenzen, der LJV übernahm die alleinige Verantwortung.

Ein Herz aus Fell. (Foto: Fellwechsel )

Jäger im Südwesten können erlegte Tiere bei Sammelstellen im ganzen Land abgeben.Von dort geht es zum Abbalgen zu einem Betrieb in Raststatt, danach folgt die weitere Verarbeitung durch Partner. Auf Wunsch können sich Waidmänner die Pelze für den Eigenbedarf verarbeiten lassen, dafür zahlen sie dann an Fellwechsel. Sie müssen die Pelze direkt an der Sammelstelle verplomben und mit einer eindeutigen Nummer versehen. Dadurch lässt sich die Herkunft des Tieres bis zum fertigen Produkt nachverfolgen.

Nur Pelz von Tieren, „die ohnehin erlegt werden müssen“

„Wir verwenden nur Pelze von Tieren, die aus Artenschutz-Gründen oder wegen der Bestandskontrolle ohnehin erlegt werden müssen“, wirbt Golter für die Produkte. Sein Argumente: Tiere wie der Waschbär oder der Fuchs vermehren sich stark, haben keine natürlichen Fressfeinde. Um zum Beispiel Singvögel oder andere Arten zu schützen, müssen die Bestände reguliert werden ‐ durch die Jagd. Allein 500.000 Rotfüchse sterben so in Deutschland pro Jahr. Allerdings werden deutschlandweit nur ein Bruchteil der Bälge verwertet, der Rest landet im Müll. Verschwendung, meint Golter. Die Tiere würden gemäß geltender Jagdvorgaben getötet und müssten nicht unnötig leiden ‐ anders als auf Pelzfarmen im Ausland.

Tierschützer protestieren vehement

Tierschützer dagegen werfen Fellwechsel und ähnlichen Betreiben Schönfärberei vor. Stefan Hitzler, Vorsitzender des Landestierschutzverbandes, sagte der „Schwäbischen Zeitung“: „Das ist eine Frechheit. Es sollen Anreize für die Jagd auf jene Tiere geschaffen werden, die für Jäger sonst nicht lukrativ ist ‐ und das unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit von Artenschutz.“ Die Werbung mit Nachhaltigkeit und Regionalität sei unredlich. „Das ist eine Verniedlichung dessen, was da tatsächlich passiert: Tiere werden um ihres Fells Willen getötet und um die Jagd attraktiv zu machen“, kritisiert Hitzler.

Sieht edel aus, hat aber nichts mit Tierschutz zu tun. (Foto: Fellwechsel )

Derzeit bekommen die Jäger allerdings kein Geld für die erlegten Tiere. Noch ist auch nicht klar, wie sich das Geschäft der Fellwechsel GmbH entwickelt. „Wir wollen nicht den Pelzmarkt revolutionieren, werden immer nur ein Nischenanbieter sein. Aber wir wollen als Leuchtturm zeigen, was für ein tolles Naturprodukt Pelze aus heimischer Jagd sind“, sagt Geschäftsführer Golter. Es gehe nicht um Gewinn, sondern um die Sache. Wie viele Pelze er verkaufen muss, damit sich das Geschäft überhaupt rechnet, müsse sich ebenfalls erst noch zeigen, dafür sei die Umstrukturierung noch zu frisch. „Mit Blick auf Tierschützer bin ich sehr gelassen: Wir machen hier etwas Gutes, wir tun nichts Falsches. Wir verwerten ein hochwertiges, natürliches Produkt, das ohne uns einfach entsorgt würden“, so Golter.

„Pelze zu tragen verträgt sich auf gar keinen Fall mit dem Tierschutz“

„Seit Juli hatten wir in unserem Online-Shop rund 10.000 Besucher ‐ und dass, ohne bislang überhaupt dafür geworben zu haben. Die Kundschaft reicht von Kindern, die Bastelmaterial suchen über Fans der Mittelalter-Szene bis hin zu Modefirmen, die auf der Suche nach hochwertigen Pelzen sind, die nicht aus der Zucht und von Pelztier-Farmen stammen. Da sind wir in sehr guten Gesprächen über größere Liefermengen“, so der Geschäftsführer.

Tierschützer Hitzler überzeugt das nicht. „Ich halte davon nichts. Pelzmode ist zurecht geächtet, war lange aus Läden fast verschwunden. Jetzt wird mit diesen fadenscheinigen Argumenten zu versuchen, sie wieder zu etablieren“. So sieht das auch die Tierschutzbeauftragte des Landes, Julia Stubenbord. „Pelze zu tragen verträgt sich auf gar keinen Fall mit dem Tierschutz. Um den Bestand invasiver Arten zu regulieren, gibt ja auch andere Möglichkeiten als die Jagd. Wildökologisch ist sehr fraglich, ob die Bejagung von Füchsen oder Waschbären überhaupt sinnvoll ist, um Populationen auf Dauer zu reduzieren“, sagt die Veterinärin.