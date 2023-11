Ein Pedelecfahrer ist bei einem Unfall mit seinem Rad in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ums Leben gekommen. Der 63-Jährige war beim Bergauffahren aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Trotz Reanimationsversuche an Unfallstelle verstorben

Eine Anwohnerin hatte den am Boden liegenden Mann durch ihr Fenster gesehen und die Rettung alarmiert. Nach Polizeiangaben trug der Radfahrer zum Zeitpunkt des Sturzes einen Helm. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Mann am Samstag noch an der Unfallstelle.