Parfüm führt zu geschmuggelten Luxusuhren

Den richtigen Riecher hatten Zöllner am Grenzüberang Bietingen bei polnischen Reisenden aus der Schweiz. Bei einer Kontrolle entdeckten Zollbeamte zwei Luxusuhren im Gesamtwert von rund 55.000 Euro, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. Zunächst gab der Fahrer bei der Kontrolle Anfang Februar an, nur 3000 Euro Bargeld dabei zu haben, ansonsten sei nichts zu verzollen.

Doch den Zollbeamten fiel ein Werbegeschenk in Form eines Parfüms einer Schweizer Luxusuhrenmarke auf, das sich in der Seitenablage der Beifahrertür befand. Der Fahrer gab dann an, er habe sich eine Uhr dieser Marke in der Schweiz gekauft. Als bei der weiteren Kontrolle eine zweite Garantiekarte des gleichen Uhrenherstellers gefunden wurde, kam heraus, dass die Beifahrerin eine Uhr im Wert von rund 42.000 Euro am Handgelenk trug. Zudem entdeckten die Zöllner 10.000 Euro in bar.

Gegen die Reisenden wurden Steuerstrafverfahren eingeleitet. Einfuhrabgaben in Höhe von über 10.500 Euro wurden ebenfalls fällig.