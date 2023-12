Rhein-Neckar-Kreis

Parfüm-Dieb verletzt Drogerie-Mitarbeiter

Sinsheim / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Ein Unbekannter hat aus einer Drogerie in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) Parfüms im Gesamtwert von rund 1000 Euro gestohlen und einen Mitarbeiter verletzt. Der Täter habe am Freitagnachmittag mehrere Flakons in eine Plastiktüte gesteckt und den Laden ohne zu zahlen verlassen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Veröffentlicht: 23.12.2023, 11:36 Von: Deutsche Presse-Agentur