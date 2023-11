Schule

Pannengymnasium in Geislingen: Petition zum Erhalt abgelehnt

Stuttgart/Geislingen an der Steige / Lesedauer: 1 min

Blick auf das Michelberg-Gymnasium in Geislingen. (Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild )

Der Landtag hat eine Petition zum Erhalt des Michelberg-Gymnasiums in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) abgelehnt. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Donnerstag in Stuttgart dafür, die Petition einer Elterninitiative abzulehnen.

Veröffentlicht: 09.11.2023, 17:28 Von: Deutsche Presse-Agentur